Ставрополь, , 11:05 — REGNUM В Ставропольском крае вернется к обычной деятельности ряд медицинских учреждений, которые были задействованы для лечения пациентов с COVID-19. По решению властей региона будет сокращено на треть число койко-мест в таких госпиталях.

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Принятию такого решения способствовало улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу на Ставрополье. В крае значительно снизилось число пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации.

«Существенная доля зарезервированного для них коечного фонда, который насчитывает сегодня около 2,4 тыс. мест, остается невостребованной. В связи с этим глава края поручил проработать вопрос о дальнейшем сокращении количества ковидных коек в медучреждениях края — он должен составлять около 1,5 тыс.» — сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, к 20 мая в Ставропольском крае заразились коронавирусом более 54 тыс. жителей. Из них уже выздоровели свыше 51 тыс. человек. Не удалось спасти врачам 1455 пациентов.