Барнаул, , 11:05 — REGNUM Идея направить заключённых на те объекты, где не хватает рабочей силы и трудятся мигранты, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов категорически не поддерживает. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Я против такой инициативы. Трудовые лагеря для заключённых и привлечение их в качестве бесплатной рабочей силы для крупных строек — все это мы уже проходили и на практике это плохо вяжется с идеями гуманизма и правового государства. ФСИН вместо генерирования таких идей следует заняться своей прямой работой и самой организовать трудоустройство осуждённых во вверенных им исправительных учреждениях».

Как сообщало ИА REGNUM, заменить мигрантов заключенными предложил глава ФСИН Александр Калашников. По его словам, на эти цели колонии могут направить 188 тыс. человек. Тюремное заключение для них директор ФСИН предлагает заменить на принудительные работы.

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