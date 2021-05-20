Рязань, , 11:05 — REGNUM Работа по переводу актовых записей гражданского состояния в электронный вид завершена в Рязанской области. Специалисты оцифровали документы за 90 лет. Об этом в ходе публичного отчёта правительства региона рассказала начальник областного Главного управления ЗАГС Елена Васильева.

В 2020 году специалисты завершили перевод актовых книг за период с 1926 по 2018 годы в электронную форму. Записи конвертировали в федеральную информационную систему «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния».

«Создание федеральной системы имеет колоссальное значение для всей Российской Федерации, поскольку реестр является базовым источником сведений о гражданах России, на основе которого будет сформирован единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения о населении нашей страны. Всего в форму электронного документа переведено и передано в федеральную систему более 5,5 млн актовых записей», — отметила Елена Васильева.

Жители Рязанской области стали больше подавать заявок в органы ЗАГС в электронном виде — в 2020 году поступило 2254 таких обращения, что на 1383 больше по сравнению с 2019 годом.