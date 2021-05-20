Пермь, , 11:03 — REGNUM В Пермском крае к 2024 году построят десять новых школ. Сегодня, 20 мая, Заксобрание поддержало предложение губернатора Дмитрия Махонина о строительстве объектов, сообщает пресс-центр краевого парламента.

Реализация проекта оценивается в 12,2 млрд рублей. Школы будут рассчитаны на 10 тыс. мест.

Спикер Заксобарния Валерий Сухих отметил, что новые школы планируется построить по концессионному соглашению на условиях софинансирования с Федерацией и с привлечением частных инвестиций. «Такой подход позволит ускорить процессы строительства, а детям даст возможность получать образование в качественно новых, более комфортных условиях», — сказал он.

Новые школы планируют построить в Перми, поселке Новые Ляды, в Култаево, Гамово, Лобаново, Кондратово. Сейчас эти районы активно застраиваются, в результате существующие школы не справляются с возрастающим количеством учеников.