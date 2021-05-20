Донецк, , 11:01 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 331 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 19 мая проведено 778 исследований, из них выявлено 239 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 92 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 36 481.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2719.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 30 206 человек, еще 3556 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР было выявлено 289 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.