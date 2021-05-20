Южно-Сахалинск, , 11:00 — REGNUM Данные полученные с камер видеонаблюдения в магазинах оружия должны обрабатываться и вноситься в базу данных потенциально опасных лиц, об этом заявил в ходе круглого стола, посвященного эффективности системы «Безопасный город» и ее развитию, в Южно-Сахалинске 20 мая заместитель председателя правительства Сахалина Владимир Ющук, пишет ИА Sakh.com.

Перезарядка охотничьего ружья

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При этом никто из участников мероприятия, в том числе представитель областного УМВД, не смог с уверенностью сказать, ведётся ли в магазинах оружия видеонаблюдение.

Представители правительства Сахалина уверены, что видеонаблюдение в таких магазинах должно вестись, а все, кто приобрёл оружие, должны быть внесены в базу потенциально опасных лиц.

«Если лицо купило оружие — помещать его в эту базу. Пускай он месяц назад купил или еще когда-то. Если это лицо приближается к образовательному объекту, должно быть какое-то пуш-уведомление, я не знаю. Чтобы уже насторожиться. Чтобы какой-то сигнал поступил, что человек, скажем, буквально неделю назад купил оружие и приближается к месту, где находятся дети», — сказал Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии сотрудники Росгвардии после трагедии в казанской гимназии №175 выявили у жителей около 40 единиц незаконно хранящегося оружия.