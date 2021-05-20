Уфа, , 11:07 — REGNUM Мужчину, который пообещал экс-министру земельных и имущественных отношений Башкирии решить вопрос с уголовным делом, осудили в Уфе. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что осенью прошлого года в Уфе обвиняемый житель Московской области получил от экс-министра земельных и имущественных отношений Башкирии пять млн рублей. Эти деньги он якобы намеревался отдать лицам, работающим в суде, для назначения экс-чиновнику условного наказания.

Отмечается, что на самом деле обвиняемый не обладал такими полномочиями и возможностями.

«Понимая противоправность действий фигуранта уголовного дела, бывший министр обратился в правоохранительные органы. Непосредственно после получения денег подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ России по РБ», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере. Свою вину фигурант уголовного дела признал. Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности.

Сообщается, что суд признал его виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.