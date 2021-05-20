Калуга, , 11:27 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша согласно опубликованной декларации о доходах за 2020 год заработал 8 млн 274 тысячи 866 рублей 54 копейки. По сравнению с 2019 годом, когда Шапша возглавлял администрацию города Обнинска, его доходы выросли на 65,5% или более трёх миллионов рублей. В 2019 году Шапша задекларировал 5,001 миллиона рублей, сообщает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.

В собственности у калужского губернатора имеется два земельных участка общей площадью 1815 квадратных метров, жилой дом и квартира площадью, соответственно, 204,7 и 56,3 «квадрата». принадлежат 1/3 ещё одной квартиры площадью 46,5 кв. метров, 20 метровый гараж и автомобиль Мazda СХ-5. В 2019 году в пользовании у Владислава Шапши был ещё один земельный участок в 431 кв. м, который отсутствует в декларации 2020 года.

Доход супруги губернатора в 2020 году составил 1 рубль 15 копеек.

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