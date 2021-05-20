Ереван, 20 мая, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана намерен подписать исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он заявил об этом 20 мая в ходе заседания армянского правительства.

President.az И. о премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

По словам Пашиняна, в настоящее время идут трехсторонние переговоры с участием России, Армении и Азербайджана.

«Те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении, и если Азербайджан выполнит эти договоренности, и на тех условиях, которые мы обговорили, да, я этот документ подпишу», — сказал он.

Вместе с тем и. о. премьер-министра Армении добавил, что на данный момент он не хотел бы раскрывать детали данного документа, потому что последний еще является рабочим документом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону обстановку в Нагорном Карабахе со своим коллегой из АрменииВагаршаком Арутюняном.