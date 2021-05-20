Ташкент, , 10:56 — REGNUM Возобновление регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Узбекистаном и Россией обсудили генеральный директор РЖД и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства.

Стороны договорились о подготовке к поэтапному возобновлению сообщения по мере нормализации эпидемиологической ситуации. Кроме того, будут приняты совместные меры по наращиванию взаимных грузоперевозок.

Для достижения этих целей планируется наладить прямые связи между узбекистанскими и российскими предпринимателями для налаживания регулярных поставок сельскохозяйственной продукции.

Белозеров и Умурзаков обсудили строительство железной дороги в Афганистане. Достигнута договоренность о привлечении российских проектных институтов для разработки технико-экономического обоснования проекта и механизмов его финансирования.