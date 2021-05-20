Москва, 20 мая, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Иметь в России единую систему индивидуального кредитного рейтинга — это вполне логично, но непонятно, почему Центральный банк не хочет воспользоваться уже существующими рейтингами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя соответствующие инициативы Банка России.

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«Иметь единый рейтинг — это вполне логично, потому что у кредитных бюро разные рейтинги, и их сложно привести к единому знаменателю. А кредитный рейтинг — это как температура, он должен быть единым. Так что с точки зрения формальной логики всё логично. Но не очень понятно, зачем Банку России разрабатывать что-то самостоятельно. Можно было бы взять рейтинги, которые уже используются разными кредитными бюро, методики рейтингов, можно было их сопоставить. Так что складывается впечатление, будто господам регуляторам нечем заняться, и они занимаются пиаром и выдумывают себе занятия», — предположил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец усомнился в полезности системы единого кредитного рейтинга.