Рига, , 10:55 — REGNUM В Юрмале, в лесопарке Дзинтари, появился новый развлекательный объект — Юрмальский сеточный парк. Об этом сообщил Delfi, отметив, что новый парк находится среди сосен и состоит из пяти площадок и множества туннелей из сетки.

Его общая площадь — 600 квадратных метров. Сеточный парк абсолютно безопасен и подходит для всех возрастов. Вход для детей до семи лет только в сопровождении взрослого.

Вход в новый парк развлечений популярного города-курорта довольно дорогой — одноразовый билет стоит 10 евро. Продолжительность посещения ограничена 55 минутами. Парк открыт с 10 до 20 часов каждый день. В условиях ограничений, вызванных коронавирусом, максимальное количество его посетителей не должно превышать 40 человек. Вход в парк происходит в начале каждого часа.