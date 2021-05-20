Черкесск, , 10:55 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет оказана поддержка специалистам в сфере образования и здравоохранения, работающим на селе. Для переехавших в отдаленные населенные пункты республики врачей и педагогов будет дополнительно к федеральным выплатам предоставляться единовременное пособие из республиканского бюджета. Об этом в ходе ежегодного послания парламенту региона сообщил глава республики Рашид Темрезов.

«Вводим единовременную республиканскую выплату в 100 тысяч рублей победителям программы «Земский доктор» и «Земский учитель», — заявил глава субъекта РФ.

Он также уточнил, что в настоящее время начнется подготовка необходимых законов для введения этих надбавок. Выплату начнут осуществлять с 1 января 2022 года.

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