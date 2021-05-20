Москва, 20 мая, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Египетские туристические власти выпустили в свет последнюю версию «Правил в связи с восстановлением туризма в Египте» и разослали туроператорам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Пляж в Хургаде. Египет

Маски обязательны для пассажиров на борту самолёта, в аэропорту Египта, на экскурсиях, в музеях и в лифтах отелей. Все туристы, прибывающие в Египет, обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

В случае положительного теста у путешественника или заболевания COVID-19 уже во время отдыха власти Египта полностью покроют расходы на карантин и лечение. В каждом отеле отводится специальный этаж для карантина.

Туристы, находящиеся в критическом состоянии, госпитализируются. Туристы с положительным тестом на COVID-19, желающие вернуться в свою страну, могут сделать это под свою ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, не исключено, что стоимость отдыха в Египте для российских туристов останется на уровне 2015 года.

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