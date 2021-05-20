Таллин, , 10:54 — REGNUM В октябре на борту Международной космической станции состоятся первые в истории человечества внеземные съемки художественного фильма, главную роль сыграет актриса с эстонскими корнями. Об этом сообщил портал estonianworld.com, отметив, что этой актрисой станет россиянка Юлия Пересильд.

Актриса была выбрана на основании конкурса, объявленного в конце 2020 года. Подчеркивается, что Пересильд была отобрана на основе медицинского и творческого конкурса, а предполетное обучение актрисы начнется в июне. Ей предстоит пройти испытания на центрифуге, испытания на вибростенде, выполнить ознакомительные и тренировочные полеты в условиях невесомости на самолете и пройти парашютную подготовку. Известно, что рабочее название фильма «Вызов» и он посвящен покорению космоса.

Говоря об эстонском происхождении актрисы, портал утверждает, что ее дедушка и бабушка — эстонцы по национальности — были депортированы в Россию после Великой Отечественной войны. Она родилась в Пскове, расположенном примерно в 20 километрах к востоку от границы с Эстонией, сообщил портал estonian world.

Юлия Сергеевна Пересильд родилась в семье, где отец писал иконы, а мать работала в детском саду. По линии отца актриса имеет эстонские корни, сообщает, в свою очередь, «Википедия».