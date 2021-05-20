Москва, , 10:54 — REGNUM В России начнёт действовать балльная система оценки уровня локализации в судостроении. Об этом 20 мая сообщает сайт правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новая система простимулирует развитие отрасли и процессы импортозамещения, считают в правительстве.

Утверждённая постановлением методика определяет, какая продукция является российской. При этом высокий уровень локализации откроет доступ к инструментам господдержки. Теперь каждой категории комплектующих будет присваиваться свой балл, величина которого зависит от стоимости и сложности. Производители могут самостоятельно комбинировать комплектующие таким образом, чтобы конечная продукция была признана российской, получив высокую оценку.

При этом требования к локализации для получения государственной поддержки со временем будут увеличиваться.

Схожая система уже действует в автомобильной промышленности России.