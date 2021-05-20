Таллин, , 10:53 — REGNUM Эстонская инфотехнологическая фирма Net Group подписала меморандум о сотрудничестве с островом Занзибар, автономным регионом Танзании. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Фирма будет разрабатывать ИТ-стратегию для Занзибара и модернизацию экономической модели развития острова. Местные власти сделали свой выбор в пользу эстонской компании потому, что Net Group имеет большой опыт работы в Восточной Африке, а также постоянный местный офис в Дар-эс-Саламе (Танзания). Других подробностей не приводится.

Занзибар, известный как место рождения рок-певца Фредди Меркьюри, имеет площадь примерно в 18 раз меньше, чем Эстония, но здесь проживает 1,5 миллиона человек.

Автономный регион Танзании состоит из архипелага Занзибар в Индийском океане, состоит из множества небольших и двух крупных островов: Унгуджа (главный остров), неофициально называемым Занзибаром, и островом Пемба.