Краснодар, , 10:53 — REGNUM Спустя несколько дней после возбуждения уголовного дела в отношении собственников фармацевтической группы «Биотэк» Бориса и Евгении Шпигель была начата ликвидация одного из активов, аффилированных с ними. ООО «Фарма Юг», которое числится в ЕГРЮЛ «в стадии ликвидации», было поставщиком более 4 тыс. государственных контрактов на общую сумму свыше 1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, 20 марта 2021 года были задержаны теперь уже бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и основатель группы «Биотэк», экс-сенатор Борис Шпигель с супругой Евгенией. Белозерцеву вменяется получение крупной взятки, а остальным фигурантам — её передача и содействие в этом. Следователи считают, что деньги передавались за поддержку при заключении госконтрактов на поставку лекарств и медизделий.

«Фармацевтический король» и его активы: детали дела Белозерцева—Шпигеля

В активе Шпигелей более 30 различных юрлиц, которыми они владеют как напрямую, так и через учрежденные фирмы. Большинство компаний — крупные поставщики по государственным контрактам из разных регионов.

Зачистка: кого ещё потянет за собой «фармацевтический король» Шпигель?

ООО «Фарма Юг» не исключение. Компания, по открытым данным, выступала исполнителем более 4,3 тыс. госконтрактов на общую сумму свыше 1,04 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, фирма учреждена в Краснодаре в апреле 2002 года для оптовой торговли фармацевтической продукцией. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. С августа 2019 года единственным владельцем компании числится московское ООО «Интеррегион», которое на 1% принадлежит Евгении Шпигель и на 99% — ООО «Интермедфарм», которое полностью подконтрольно той же Шпигель. С 24 марта 2021 года, то есть спустя несколько дней после скандальных задержаний, фирма объявила о своей ликвидации. Ликвидатором числится Михаил Акопянц.