Берлин, , 10:58 — REGNUM Берлин мог бы сделать «политически правильный» шаг в ситуации с «Северным потоком — 2» — ввести против США санкции. Так считает член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре из партии «Альтернатива для Германии», сообщает 20 мая РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за приостановку действия ограничений против оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG.

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По мнению Котре, проект газопровода остаётся под угрозой, так как власти ФРГ лишь вербально выступают против агрессивных действий США. Повышение таможенных пошлин на поставки газа из США, к примеру, могло бы уменьшить риски.

Однопартиец Котре, член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт полагает, что Германия «впервые в послевоенное время смогла отстоять национальные интересы», об этом говорит отказ Вашингтона от санкций. Проект газопровода он назвал необходимым для экономики ФРГ.