Челябинск, , 10:51 — REGNUM Прокурор Карелии Карен Габриелян может возглавить прокуратуру Челябинской области. Об этом заявил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По его словам, кандидатуру Габриеляна предварительно одобрили три комитета Совета Федерации. Теперь своё слово скажет президент России Владимир Путин.

Отметим, прокурором Карелии Габриелян работает с осени 2011 года. Родился он в Нагорном Карабахе в 1963 году. Как сообщало ИА REGNUM, прежний челябинский прокурор Виталий Лопин решил покинуть свой пост в январе.