Кызыл, 20 мая, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Виновника лесного пожара в Дзун-Хемчикском районе Тувы обязали выплатить 980,5 тыс. рублей в счёт возмещения вреда, причинённого лесному фонду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Лесной пожар

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В ходе процесса было установлено, что обвиняемый бросил тлеющую сигарету на сухую траву в лесу Чаданского лесничества.

«В результате его неосторожных преступных действий произошло возгорание и повреждение лесных насаждений с общим объемом 1072 куб. м, чем причинен крупный ущерб лесному фонду», — отметили в надзорном органе.

Ранее виновник пожара был приговорён к 300 часам обязательных работ. Однако прокуратура подала иск о возмещении вреда, который суд также удовлетворил. Решение суда направлено в службу судебных приставов.