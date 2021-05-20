Москва, , 10:52 — REGNUM По итогам апреля 2021 года в России было продано на 109% больше подержанных автомобилей с кузовом пикап, чем в апреле прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, в прошлом месяце жители России приобрели 3801 подержанный пикап. При этом год назад они купили 1818 пикапов с пробегом.

Пикапов иностранных компаний на российском авторынке в апреле 2021 года было продано 2679 экземпляров (+107,5%), а пикапов отечественных марок — 1122 единицы (+113%).

За первые четыре месяца 2021 года в России было перепродано 12 664 авто с кузовом пикап — это на 19% больше по сравнению с реализацией в такой же период прошлого года.

Наибольшей популярностью среди подержанных пикапов в прошлом месяце в России пользовался Mitsubishi L200, продажи которого выросли на 78%, до 685 экземпляров. Также на российском авторынке в прошлом месяце было продано 566 авто Toyota Hilux (+108%), 514 пикапов «ИЖ-2717» (+110%), а также 197 экземпляров UAZ Pickup (+128%) и 232 единицы Volkswagen Amarok (+85,6%).

Напомним, продажи новых пикапов в апреле 2021 года в России выросли на 80%, до 946 экземпляров.

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