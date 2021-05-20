Москва, , 10:51 — REGNUM Введение в России единой системы кредитных рейтингов может снизить свободу действий банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ может ввести единую шкалу индивидуальных кредитных рейтингов граждан, установить единообразные подходы к их расчету. Причем предполагается, что ухудшиться такой рейтинг может даже в том случае, если человек просрочил в течение более чем 90 дней задолженность на сумму от 500 рублей.

«Насколько просрочка в 500 рублей на 90 дней с точки зрения вероятности наступления дефолта является значимой? Надо понимать, у человека нет денег? Он забыл про кредит? Или он находится в другой стране? В какой степени этот показатель критичен для оценки уровня дефолта, сказать трудно. Я не думаю, что это критичный показатель. Да, неприятно, когда человек задерживает платежи на три месяца, — сказал Зубец. — Кроме того, у нас есть такая история, как микрофинансовые организации, которые работают как раз с тем сегментом, для которого пропустить сроки возврата денег, это нормально. И если применять жесткие критерии, то эти люди окажутся вне кредитного рынка. Тогда возникает вопрос о том, куда они пойдут. У нас есть «теневой» рынок кредитования, где кредиторами являются бандиты. Этот рынок был всегда и существует по сию пору. И мы снова вернемся в эпоху паяльников и утюгов. Это кому-то надо?»

Как пояснил Зубец, введение единой шкалы кредитных рейтингов резко снижает свободу действий банков.

«Надо понимать, что банк — это организация, которая принимает на себя риски. И за счет этого зарабатывает какие-то дополнительные деньги. Имеет ли ЦБ право навязывать банкам свои творческие разработки в части оценки рейтингов? — поинтересовался Зубец. — Похоже, что ЦБ опять испугался резкого роста кредитования. А у нас сейчас народ идет за кредитами, и это количество растет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец заявил, что инициатива Банка России о единой шкале индивидуальных кредитных рейтингов граждан в диапазоне от 1 до 999 вызывает большие сомнения.

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