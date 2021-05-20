Саратов, , 10:52 — REGNUM В Саратовской области в течение 21 дня действует запрет на пребывание людей в лесу. Соответствующий документ подписал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

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Ограничения введены с 19 мая и приняты в связи с установившимся в регионе высоким классом пожароопасности. На землях лесного фонда Саратовской области запрещено: проведение культурно-массовых мероприятий в лесах; проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов; пребывание жителей в лесах, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием здесь; в лесах и на землях к ним прилегающим запрещено разводить костры, сжигать мусор, стерни, пожнивных и порубочных остатков и проводить все виды пожароопасных работ.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области сохраняется высокая пожароопасность (4 класс). Чрезвычайная пожароопасность объявлена до 21 мая в Перелюбском, Пугачевском и Озинском районах.

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