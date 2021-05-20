Пермь, , 10:50 — REGNUM Прикамье объявило аукцион на выполнение работы по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Перми. Заказчиком указано государственное казенное учреждение Пермского края «Институт регионального и городского планирования».

Стартовая цена составляет 43 466 666 рублей. Источником финансирования является краевой бюджет.

Согласно условиям техзадания, исполнитель должен до 31 октября 2022 года на основании предложения исполнительных органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления, заинтересованных юридических и физических лиц разработать градостроительную документацию. В числе задач указано определение основных направлений и параметров пространственного развития Пермского городского округа на 2023 — 2043 годы (с учетом соблюдения преемственности положений действующего генплана).