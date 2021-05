Вашингтон, , 10:49 — REGNUM На месте взрыва первого ядерного устройства «Тринити», который произошёл на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико в 1945 году, обнаружены квазикристаллические структуры в тринитите.

Найденный группой исследователей из Флорентийского и Принстонского университетов минерал представляет собой соединение состава Si61Cu30Ca7Fe2 со структурой икосаэдра, то есть содержит ось симметрии пятого порядка, которая невозможна в трехмёрных кристаллах. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Уточняется, что кристалл нашли в образце красного тринитита — стекла, сплавленного из песка и меди из линий электропередачи, используемых для ядерного испытания. Для обычной земной химии образование квазикристаллических структур не характерно, поэтому их либо находят в метеоритах, либо искусственно синтезируют в специальных условиях.

Учёные из США и Италии полагают, что открытие поможет лучше понять последствия ядерных взрывов.