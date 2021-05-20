Воронеж, , 10:48 — REGNUM Утечка азотной кислоты из автоцистерны произошла на территории складов в Воронеже 19 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«19 мая 2021 года, около 13 часов, в результате повреждения оборудования автоцистерны, прибывшей из Нижегородской области на территорию общества с ограниченной ответственностью «Химопторг» по адресу: г. Воронеж, ул. Землячки, 21 «а», произошла утечка азотной кислоты, относящейся к ядовитым веществам 3 класса опасности», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На место утечки прибыли сотрудники МЧС, полиции, специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора. По факту утечки прокуратура Железнодорожного района Воронежа организовала проверку исполнения природоохранного законодательства и соблюдения требований безопасности при обращении с ядовитыми веществами.