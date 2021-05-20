Сеул, , 10:51 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 1783 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 20 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 760 940 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,3%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 051 750 человек, а препаратом Pfizer — 1 709 190 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 92 694 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 1 273 210 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 646 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1334 117.

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