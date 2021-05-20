Белград, , 10:53 — REGNUM Совместные российско-сербские тактические антитеррористические учения начались в Сербии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В Республике Сербия состоялось открытие совместного российско-сербского тактического учения антитеррористической направленности. В учении, которое продлится до 25 мая 2021 года, примут участие подразделения специального назначения двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, уточняется, что во время данных учений будут отработаны десантирование на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение, а также запланировано проведение показных выступлений и занятий по стрельбе из стрелкового оружия.

При этом указывается, что от России в учениях будут задействованы до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая стало известно, что корабли Каспийской флотилии (КФл) ВМФ России и ВМС Казахстана провели в Каспийском море первый, предварительный этап совместных военно-морских учений.