Таллин, , 10:46 — REGNUM В 2021 году военный бюджет Эстонии составит 2,29% от ВВП, в 2022 году он вырастет до 2,31% от ВВП. С такими цифрами министр обороны страны Калле Лаанет выступил на инфочасе в парламенте Эстонии.

Так он опровергнул заявления представителя оппозиции Хенна Пыллуааса о том, правительство запланировало сократить военные расходы на 100 млн евро в течении ближайших лет.

Лаанет пояснил, что осенью 2020 года была принята стратегия государственного бюджета, в которой говорится, что в 2021 году бюджет национальной обороны составит 646,5 евро, а в 2022 году расходы вырастут до 715,6 млн евро. По его данным, к 2024 году цифры оборонного ведомства могут составить 689,5 млн евро, что также превышает показатели этой статьи госрасходов всех предыдущих лет.

«Я не знаю цифры, которые вы озвучили, но сейчас я зачитал вам цифры, которые существуют как минимум в двух официальных принятых документах», — заявил Лаанет в парламенте.