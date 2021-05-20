Нефтекамск, Башкирия, , 10:50 — REGNUM Начальника местного отделения ГИБДД заподозрили в получении взятки за выдачу водительских прав в Башкирии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, летом 2018 года в Нефтекамске фигурант уголовного дела получил через посредника 30 тысяч рублей. Следователи считают, что за это он должен был содействовать в получении местным жителем водительского удостоверения без сдачи экзаменов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

Отмечается, что ранее 38-летнему подозреваемому предъявили обвинение по факту превышения должностных полномочий.

«По версии следствия, подозреваемый, используя свое должностное положение, дал указание подчиненным сотрудникам не направлять в суд материал об административном нарушении знакомого его родственника, в отношении которого был составлен административный протокол за управление автомобилем будучи лишенным водительских прав, и уничтожить данный протокол», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Отмечается, что факт получения взятки был выявлен при расследовании этого уголовного дела.

«Преступления были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Башкирии и Управления ФСБ России по Башкирии», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что начальник ОГИБДД был отстранён от занимаемой должности. Сейчас он находится под домашним арестом.

Расследование дел продолжается.

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