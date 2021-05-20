Москва, , 11:15 — REGNUM Одной из задач государства является создание условий для самореализации молодежи. Об этом 20 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обращаясь к участникам форума, первый замглавы администрации президента РФ отметил, что каждый из них талантлив. Однако обладать талантом и воплотить его в жизнь — разные вещи. Поэтому государству следует создавать условия для самореализации молодежи.

«Главное, что у вас есть возможность выбора. Воспользуйтесь ей. Могу вам точно сказать, что пройдет время и единственное, о чем вы будете жалеть — это упущенные возможности», — сказал он.

При этом молодежи нужно активнее проявлять любопытство, считает первый замглавы администрации президента РФ.

«Я желаю вам быть любопытными. Потому что мир вокруг нас сложный, многогранный, но невероятное интересный. Каким мир будет завтра и послезавтра зависит от вас», — отметил Кириенко.

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