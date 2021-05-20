Берлин, , 10:45 — REGNUM Визит главы МИД Германии Хайко Мааса в Израиль и Палестину является знаком солидарности с людьми с обеих сторон конфликта, говорится в заявлении МИД ФРГ в Twitter.

«Эта поездка для меня о трех вещах: прежде всего, это знак солидарности с людьми, которые днем и ночью опасаются за свою жизнь или даже оплакивают своих близких», — приводит ведомство слова Мааса.

Он добавил, что Берлин безоговорочно поддерживает дружбу с Израилем, «который должен защищаться от ракетных ударов со стороны ХАМАС».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что у Берлина есть трехступенчатый план урегулирования конфликта Израиля и Палестины.

План предусматривает немедленное прекращение террористических ракетных обстрелов со стороны ХАМАС. Во-вторых, немедленное соглашение о прекращении огня. В-третьих, шаги к долгожданному обсуждению комплексных причин этого противостояния.