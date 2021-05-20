Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московском ЦСКА во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 107:104, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основное время матча завершилось со счётом 75:75. В первом овертайме команды не выявили победителя, набрав по 12 очков. А второй овертайм завершился со счётом 20:17 в пользу «Зенита».

Самыми результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Уилл Клайберн, записавший на свой счёт 28 очков. У «Зенита» 27 очков набрал защитник Кевин Пангос .

Таким образом, в серии до трёх побед счёт сравнялся — 1:0. Третья игра состоится в Москве 22 мая.

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