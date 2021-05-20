Абакан, , 10:43 — REGNUM Подъем уровня воды в реке Абакан продолжается. Как сообщили ИА REGNUM 20 мая в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии, возможно подтопление расположенных по берегам населённых пунктов.

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По данным Хакасского гидрометцентра, продолжается формирование паводка на реке Абакан и её притоках. 20−21 мая вода также будет подниматься. Прогнозируется достижение неблагоприятной отметки в районе населённого пункта Райков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 мая в хакасском городе Абазе подтоплено около 40 домовладений и два дачных района.

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