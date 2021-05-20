Воронеж, , 10:43 — REGNUM В Воронежской области суд вынес приговор в отношении бывшего главного бухгалтера филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте», она признана виновной в мошенничестве, сообщили 20 мая в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Судом и следствием установлено, что теперь уже бывший главбух филиала ведомства в период с 2016 по 2018 годы оказалась причастна к хищению денег, выделенных в качестве стимулирующих надбавок медицинскому персоналу, а также на ремонт и обслуживание медицинской техники.

«При подготовке бухгалтерской документации бывший главный бухгалтер вносила фиктивные номера счетов для получения денежных средств и изготавливала приказы о назначении себе премий. Таким образом женщина похитила у сотрудников Поворинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте» более 30 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

Общий ущерб от действий главбуха следователи оценили в 150 тыс. рублей, всего в отношении женщины было возбуждено восемь уголовных дел.

Поворинский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.