Пенсакола, США, , 10:42 — REGNUM Житель американского штата Флорида, судимый за сексуальные преступления, задержан за нападение на ребёнка. Об этом говорится в заявлении офиса шерифа округа Эскамбиа.

18 мая вооружённый ножом мужчина, как уточняет The Hill, попытался похитить 11-летнюю девочку, ожидавшую автобус. Злоумышленник вышел из автомобиля и попытался затащить ребёнка в машину, но девочка смогла отбиться и убежать.

Инцидент попал на видео, ролик опубликован на странице полиции округа в Facebook. Позднее нападавшего задержали, его обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах, побоях и попытке похищения ребёнка,

По данным шерифа, ранее мужчину уже судили, в том числе за сексуальные преступления против детей.