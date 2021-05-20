Тбилиси, , 10:43 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 29 032 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1104 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 20 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 334 705 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 315 254 победили инфекцию, в том числе 1603 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4540 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 21 скончался в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 4233 пациента, в оборудованные гостиницы — 689. На карантине находятся 94 человека.

Согласно официальным данным на 19 мая, в Грузии в результате 28 209 исследований выявили 1160 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1302 человека.

Стоит отметить, что в Грузии готовятся ослабить карантинные ограничения для привлечения туристов. Как ранее заявила глава минэкономики страны Натия Турнава, летом, возможно, Тбилиси откроет для туристов сухопутную границу.

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