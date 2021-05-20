Таллин, , 10:42 — REGNUM Попытки строить бизнес-отношения с соседней Россией натыкаются на многочисленные препоны, в числе которых — подозрительность эстонских банков. Об этом известный публицист русской Эстонии, издатель портала tribuna. ee Родион Денисов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Бизнесмены жалуются. За любые платежи, поступающие на расчетные счета эстонских фирм и организаций из России, местные банки требуют детальной отчётности (копии всех договоров, счетов и т.д.). Даже если это оплата за абсолютно законно проданный товар или оказанную услугу», — написал он.

При этом, по его словам, часть платежей даже после выполнения всех требований не пропускают. «Понятие коммерческой тайны перестало существовать в Эстонии в принципе. Хочешь сохранять коммерческую тайну, уходи из Эстонии», — констатировал он.

Денисов высказал предположение, что бюрократические препоны и банковская подозрительность появились в Эстонии не просто так: «Видимо, курс как раз на то, чтобы никаких отношений с Россией не было. Вообще».