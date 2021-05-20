Джакарта, , 10:41 — REGNUM Вулкан Мерапи в Индонезии начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

Извержение вулкана произошло 20 мая 2021 года в 08:30 по местному времени. На вулкане произошло облако горячих лавин, состоящих из пара с расстоянием скольжения около 1,8 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметили, что наводнения и оползни обрушились на восемь районов провинции Ачех.

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