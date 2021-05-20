Таллин, , 10:40 — REGNUM Начиная с марта этого года в Эстонии обязательна разметка путей от входной двери до квартир во всех многоквартирных домах, включая входную дверь и этажи. Об этом сообщил Спасательный департамент.

Подобные новшества вытекают из вступивших в силу дополненных «Требований пожарной безопасности зданий», согласно которым двери и этажи многоквартирных домов, а также этажи зданий офисов в зданиях выше трех этажей должны быть пронумерованы.

Обязательство распространяется как на существующие, так и на новые здания. Стиль маркировки не прописан, но цифры должны быть легко различимы, понятны и находиться на видном месте.

Пронумерованные этажи и двери делают эффективнее спасательную работу, при которой очень важно быстрое реагирование. «Очень важно как можно быстрее найти место, где требуются спасательные работы, чтобы спасти жизни людей, здоровье и имущество», — сказал руководитель службы боевой готовности Спасательного департамента Лехо Лемсалу.

«Быстрое оказание помощи нуждающимся поможет сократить количество пострадавших и погибших в пожарах», — добавил он.