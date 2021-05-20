Таллин, , 10:39 — REGNUM Новый информационный стенд установлен на смотровой площадке перед Спасо-Преображенским Мирожским монастырем в Пскове. Об этом сообщила пресс-служба псковской администрации.

Щит установлен в рамках реализации международного проекта «Расширение и усиление туристической сети маркетинга Ганзейского пути» программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014—2022 годов.

«Благодаря установленному стенду местные жители и гости города смогут получить информацию о благоустроенном парке с красивым названием «Долина реки Мирожа», — добавили в пресс-службе.

Городской парк благоустроен благодаря участию администрации Пскова в другом межгосударственном проекте «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии».