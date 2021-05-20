Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Последний звонок в школах Ленинградской области пройдет 21 мая в очном формате — максимально приближенном к традиционному, с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Об этом 20 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по образованию Ленобласти.

Как уточнил собеседник агентства, присутствие родителей на мероприятии разрешено.

«Кроме того, на сегодняшний день разрабатывается программа Ленинградского выпускного, который по традиции пройдёт в Большом концертном зале «Октябрьский» (в Петербурге, — прим. ред.) с участием выпускников, их родителей и педагогов», — пояснили в пресс-службе.

Что касается выпускных в детских садах Ленинградской области, то проведение там торжественных мероприятий (утренников) с участием родителей было разрешено ещё в марте при условии соблюдения всех санитарных требований.

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