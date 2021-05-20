Черкесск, , 10:37 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии предпримут дополнительные меры поддержки семей с детьми. Ряду семей добавят выплаты из республиканского бюджета к уже имеющимся федеральным выплатам при рождении второго и третьего ребенка. Об этом в ходе своего ежегодного послания парламенту республики сообщил глава субъекта РФ Рашид Темрезов.

Так, с 20 до 25 тысяч рублей будет увеличена единовременная выплата за рождение второго ребенка. Для семей, в которых родится третий малыш, будет введена новая единовременная выплата в размере 35 тысяч рублей. Все эти меры поддержки будут действовать с 1 июля 2021 года.

Кроме того, многодетные семьи, получающие бесплатные земельные участки для строительства жилья, будут получать бесплатно по десять кубометров деловой древесины. Это нововведение планируется запустить с 1 января 2022 года.