Варшава, , 10:37 — REGNUM Правительство Польши приняло законопроект главы минздрава Адама Недзельского о повышении минимальной заработной платы для медработников. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич журналистам Poksjie Radio.

«Проект закона о минимальной зарплате гарантирует минимальную плату для работников здравоохранения. Она теперь должна составлять не менее 4 200 злотых (около 1 130 долларов США). Особенно улучшится положение медицинских сестер, многие из которых до сих пор получают меньше указанной суммы», — заявил Андрусевич.

По его словам, если законопроект будет принят, в течение шести месяцев для реализации его цели повысить минимальную зарплату для медработников будет выделено 4 миллиарда злотых (около 1,1 миллиарда долларов США).

Принятый правительством законопроект теперь направится в Сейм. Там в течение 30 дней его рассмотрят, после чего состоится голосование. Если большинство депутатов проголосуют за его принятие, маршал Сейма представит принятый законопроект президенту республики для подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая председатель Национального профсоюза медсестер и акушерок Польши Кристина Пток заявила, что данная категория работников готовится устроить предупредительную забастовку по всей стране и не выйти на работу. Поводом для этого стало недовольство уровнем дохода. 12 мая по этой же причине у здания польского Сейма в Варшаве прошла акция протеста медсестер и акушерок.