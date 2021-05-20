Кызыл, , 10:37 — REGNUM В столице Тувы Кызыле будет перекрыто для автомобильного движения ряд улиц. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение принято для обеспечения безопасности движения во время торжественного открытия и закрытия соревнований «Военное ралли» и «Конный марафон».

Так, часть улицы Ленина будет закрыта с 8 утра до 13 часов дня 21 числа и с 7 до 14 часов 22 мая. По улице Красных партизан перекроют движение транспорта с 15 до 18 часов 28 мая и с 8 до 13 часов 29 числа.