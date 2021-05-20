Лашкаргах, Афганистан, , 10:38 — REGNUM В результате подрыва придорожной мины в южной афганкой провинции Гильменд погибли девять человек, включая двоих детей. Об этом 20 мая сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

Уточняется, что подрыв автомобиля на мине, в котором находились люди, произошел в городе Лашкаргах утром 20 мая.

«Еще двое детей пострадали во время взрыва», — отметил источник.

При этом уточняется, что на данный момент ни одна из действующих в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за данный трагический инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая стало известно, что в результате взрыва в мечети в провинции Кабул (Афганистан) погибли не менее 12 человек.