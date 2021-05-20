Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась историей о том, как переболела COVID-19. Об этом она рассказала в интервью изданию Variety.

Актриса призналась, что очень тяжело перенесла болезнь — она была вынуждена лежать под кислородной маской. «Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что мне было так плохо! Я сказала: «Нет, спасибо. Лучше умру дома», — поделилась Хайек.

ИА REGNUM напоминает, что Сальма Хайек исполнит одну из ролей фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи». Вместе с актрисой в съёмках киноленты принимают участие Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето и многие другие популярные артисты.

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