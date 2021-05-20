Таллин, , 10:36 — REGNUM Достаточно большое количество русскоязычных родителей считает, что их дети должны учиться в эстонских школах, чтобы лучше знать государственный язык, но это не всегда подходит их детям. Такое мнение высказал директор Таллиннской гимназии Ляэнемере Денис Преснецов порталу stolitsa.ee. Он прокомментировал заявление премьер-министра Ээстонии Кайи Каллас о том, что якобы русскоязычное население хочет, чтобы образование в стране давалось исключительно на эстонском языке

Преснецов обратил внимание на то, что не все иноязычные дети справляются с программой на эстонском языке и вынуждены переходить доучиваться в русские школы.

«Та часть русскоговорящих людей, которые считают, что их дети должны получить образование на эстонском языке, без каких-либо препятствий отдают детей в эстонские сады и школы. Для этого открыты все возможности», — считает он.

По его мнению, многие русскоязычные родители отдают своих детей в русские школы, чтобы они получили основные знания на родном языке и научились правильно произносить звуки и говорить.

«У родителей и у детей всегда должно оставаться право выбора, на каком языке получать образование. Это основа любого демократического государства», — добавил директор таллинской школы.