Екатеринбург, 20 мая, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Лесные пожары в Свердловской области нанесли с начала 2021 года ущерб на общую сумму свыше 118 млн рублей, заявил на пресс-конференции глава регионального минприроды Алексей Кузнецов.

38.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара. Свердловская область

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По словам Кузнецова, чаще всего пожары возникают по вине жителей. Гражданам вынесли уже 85 тыс. рублей штрафов.

Всего в регионе зафиксировали 436 лесных пожаров (общей площадью более 21 тыс. га) с начала пожарного сезона. В аналогичный период 2020 года произошёл 141 такой инцидент (общая площадь пожаров — 1,5 тыс. га).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе запретят ходить в лес из-за участившихся природных пожаров.